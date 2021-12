Queen Elizabeth: Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Es hätte so schön sein können. Eigentlich ist es Tradition, dass sich die königliche Familie inklusive der Kinder, Enkel, Urenkel sowie die Cousins der Königin in der Woche vor Weihnachten im Buckingham-Palast zu einem gemeinsamen Lunch trifft. Nachdem diese besondere Familienzusammenkunft schon letztes Jahr durch die Corona-Pandemie ins Wasser fiel, muss Queen Elizabeth diese auch dieses Jahr schweren Herzens absagen. Das gab der Palast am heutigen Tage ganz offiziell bekannt. Was eine bittere Enttäuschung für das royale Oberhaupt. Obwohl sie gewiss, wie fast jeder im vereinigten Königreich, mindestens dreifach geimpft ist, will sie lieber kein Risiko eingehen. Der Palast begründet seine Entscheidung so: