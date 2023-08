Prinz Harry: Eiskalte Abweisung für Vater König Charles!

Es wäre der ideale Plan gewesen: Für die Preisverleihung der Wohltätigkeitsorganisation "WellChild" wird Prinz Harry am 7. September London besuchen, bevor er weiter nach Deutschland zu den "Invictus Games" reist. Also, die ideale Gelegenheit seiner Familie einen Besuch abzustatten. Es wäre nicht nur ein Friedensangebot gewesen, sondern auch eine liebevolle Geste an seine verstorbene Großmutter, die vor rund einem Jahr am 8. September verstorben ist. Gemeinsam hätte die Familie in Erinnerungen schwelgen und einen ersten Annäherungsversuch unternehmen können. Gegenüber "BILD" sagte ein Palast-Mitarbeiter: "Die Gelegenheit, sich als Familie auszusprechen, ist ideal."

Doch diesen Plan lässt Prinz Harry wie eine Seifenblase platzen! Denn wie ein Palast-Insider nun gegenüber der "Daily Mail" verrät, habe der in Ungnade gefallene Sohn des Königs nicht die Absicht, seine royale Familie zu besuchen. Auch der Palast hat mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, wie ein Insider am Hof wissen will: "In Balmoral geht man nicht davon aus, dass Harry dort hinkommen wird. Und die Royals haben laut meinen Infos auch keine Pläne, nach London zu kommen, um Harry dort am Rande der Awards Anfang September zu treffen." Weiter verrät er gegenüber "BILD": "Das ganze Durcheinander geht allen hier inzwischen sehr auf die Nerven! (...) Der König ist hin- und hergerissen. Er leidet unter dem Zerwürfnis mit seinem Jüngsten." Es ist wirklich traurig...