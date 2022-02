Prinz Harry: Frontalangriff auf Stiefmutter Camilla!

"Harry ist seiner verstorbenen Mutter gegenüber sehr loyal und war nicht einverstanden, dass Camilla die große Liebe im Leben seines Vaters wurde", sagt ein Insider zur britischen Zeitung "The Sun". Es ist kein Geheimnis, dass Harry ganz besonders unter dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana († 36) litt. Er war erst zwölf Jahre alt, als sie 1997 bei einem tragischen Verkehrsunfall in Paris ums Leben kam. Und in seinen Augen ist Camilla schuld daran! Sie zerstörte die Ehe von Harrys Vater, Prinz Charles (73), mit Diana. Wäre sie nicht gewesen, hätte es keine Scheidung gegeben. Diana wäre nicht in dieser Nacht, am 31. August 1997, mit ihrem Geliebten Dodi († 42) in den Tod gerast, sondern wäre daheim im Palast mit ihren beiden Jungs und Charles gewesen! "Harry wird Camilla öffentlich für vieles verantwortlich machen, was seiner Meinung nach in seiner Kindheit schiefgelaufen ist und für das Trauma, das die ganze Situation verursacht hat", so der Insider laut "Schöne Woche". Dass Camilla nach Dianas Tod auch noch seine Stiefmutter wurde, zerriss Harry vollends das Herz. Er sinnt auf Rache …

34 Millionen Euro soll er für den Buch-Deal bekommen haben. Dafür fordert der Verlag Enthüllungen, die Schlagzeilen machen und das Buch in die Bestseller-Listen katapultieren. Damit wird sich der Prinz in seiner alten Heimat Großbritannien keine Freunde machen. Nestbeschmutzer mag niemand wirklich. Wie es heißt, sitzen die Anwälte von Camilla bereits jetzt schon in den Startlöchern …