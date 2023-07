Prinz Harry: Nach der Trennung! Er ist einsam und alleine

Prinz Harry wollte unbedingt ein neues Leben in Amerika anfangen - und das hat er auch getan. Doch wie sich die Experten der "Daily Mail"-Show "Palace Confidential" sicher sind, lebt er in einer Blase. Denn er hat nicht nur seine Familie verloren, sondern auch seine Freunde, die lange ein wichtiger Teil in seinem Leben waren. Wie einsam muss sein Leben heute sein?