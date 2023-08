Prinz Harry: Rudert er jetzt zurück? Er bereut den Rückzug aus dem Königshaus

Wie nun der PR-Experte Kieran Elsby der "Mirror" verraten hat, ist bei Prinz Harry langsam ein Gefühl der Reue eingetreten. Er behauptet: "Zweifellos wird Harry den Austritt aus der königlichen Familie bereuen. Es hat unbestreitbare Vorteile, Teil einer so angesehenen Familie zu sein, und er wird jetzt feststellen, dass er das als selbstverständlich angesehen hat." Vor allem soll er die Vorteile vermissen, die das Leben als Royal mit sich brachten. Er erklärt weiter: "Man kann sehen, dass die Finanzierung und die Sicherheit ein großes Hindernis für Harry waren, seit er das Land verlassen hat."

Das bürgerliche Leben in Amerika gestalte sich schwieriger als erwartet für den Ex-Royal: "Die Anpassung an ein neues Umfeld mit anderen gesellschaftlichen Erwartungen und ohne das vertraute Unterstützungssystem der königlichen Familie wird viel schwieriger gewesen sein, als er es sich je vorgestellt hat." Auweia, ob Prinz Harry deswegen wirklich an seiner Entscheidung, das britische Königshaus zu verlassen, zweifelt? Ein Zurück zu seiner royalen Familie gibt es nach all dem Drama der letzten Jahre wohl eher nicht...