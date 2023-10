Prinz Harry: Überraschendes Milionen-Erbe! Jetzt kann er neue Wege gehen

Am Hungertuch nagen musste Harry noch nie. Allein seine Mutter Diana vererbte ihm ein stattliches Vermögen, ebenso seine Großeltern Königin Elizabeth und Prinz Philip. Aber das Leben in den USA mit seiner Familie verschlingt inzwischen Unsummen. Man kann förmlich zugucken, wie die Millionen aus dem Fenster hinausfliegen. Doch jetzt erhielt der Prinz ein überraschendes Millionen-Erbe! Und damit kann er endlich ein neues Leben beginnen.

Ohne Moos nichts los – das hat auch Harry inzwischen gemerkt. Viele seiner Projekte floppen, auch seine neue Netflix-Doku zu den "Invictus Games" kam nicht so gut an wie erwartet. Sein Erbe, die Erlöse aus dem Verkauf seiner Biografie "Reserve", – ist irgendwann aufgebraucht, wenn er nicht aufpasst. Bestimmt staunte der Prinz nicht schlecht, als der Anruf seines Anwalts kam, der angeblich ein Millionen-Erbe ankündigte. Sein Gönner: der Milliardär Mohamed Al-Fayed, der am 30. August im Alter von 94 Jahren verstarb.