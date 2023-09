Prinz Harry & Herzogin Meghan: E-Mails aufgetaucht! Sie forderten eine Sonderbehandlung

Wie die "Mirror" jetzt berichtete, sind E-Mails aufgetaucht, die beweisen sollen, dass das Team der Ex-Royals alles daran gesetzt habe, Prinz Harry und Herzogin Meghan in einem guten Licht in der Öffentlichkeit dastehen zu lassen. Darin soll der Vorschlag gefallen sein, eine New Yorker Schule in einem einkommensschwachen Viertel mit neuen Kissen und einem neuen Teppich auszustatten, da das mehr Meghans Stil entsprechen würde.

Ist das wirklich nötig? Scheinbar machen Harry und Meghan wirklich alles, um gute Publicity zu erhalten. Ob sie mit solchen Extra-Wünschen da mal nicht das Gegenteil bewirken...