Prinz Harry & Herzogin Meghan: Insider packt aus - Nun kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Karl Larsen, ein Freund von Meghans Vater Thomas Markle, ließ jetzt offen durchsickern, wie es wirklich um die Beziehung von Prinz Harry und Herzogin Meghan steht. In seiner Instagram-Story teilte er süße Schnappschüsse des Paares und erzählte, wie "The News International" nun berichtete, von einem Treffen "Es ist so schön, meine Freunde Harry und Meghan am Freitag zu sehen".

Allen Gerüchten zu Trotz betont der Bekannte der Ex-Royals ebenfalls, dass an den Trennungsgerüchten nichts dran sei und bezieht sich dabei auf ihren letzten öffentlichen Auftritt in Santa Barbara, Kalifornien: