Prinzessin Amalia: Traurige Neuigkeiten! Wie soll es nur weitergehen?

Prinzessin Amalia wird eines Tages den niederländischen Thron besteigen, das steht fest. Doch erst einmal muss sie sich einer Ausbildung unterziehen, die sie auf die Herausforderungen als Königin vorbereitet. Doch genau das steht nun auf dem Spiel! Denn als klar wurde, dass konkrete Pläne von der Mafia ausgeheckt wurden, die drauf abzielen, die Prinzessin der Niederlande zu entführen, musste Amalia ihre Studentenwohnung in Amsterdam Hals über Kopf verlassen und an den Hof der Familie zurückkehren. Ihr Studium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft liegt seitdem auf Eis. Eine Rückkehr wäre viel zu gefährlich!

Doch am 4. September hat bereits das neue Semester der Universität Amsterdam begonnen - jedoch scheint es ohne Prinzessin Amalia stattzufinden. Denn die Tochter von Königin Maxima und König Willem-Alexander war beim Semesterauftakt nicht dabei, wie die niederländische Zeitung "Ditjes en Datjes" berichtet hat. Ob sie ihr Studium in den kommenden Wochen noch antreten wird, ist bisher unklar. Niederländische Medien munkeln darüber, ob sie still und heimlich die Universität gewechselt hat. Doch das Königshaus hält sich bedeckt. Die Sorge um die Thronfolgerin ist einfach zu groß!