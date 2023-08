Prinzessin Caroline: Schmetterlinge im Bauch! Sie erlebt ihren zweiten Frühling

Zuletzt sah man sie gemeinsam Mitte Juli beim Tanzfestival "F(ê)aites de la Danse" in Monte Carlo. Man spürte es sofort: Die beiden sind sehr vertraut miteinander. In seiner Gegenwart sieht man die sonst oft unterkühlt wirkende Caroline ständig lachen. Sie wirkte gelöst, glücklich, strahlend. Ob das an Jean-Christophe gelegen hat?

Es war wie so oft das Schicksal, dass beide zusammengebracht hat: Ursprünglich war der charismatische Mann selbst ein erfolgreicher Tänzer, bis er sich mit 23 bei einem schlimmen Unfall das Knie brach: das Aus für seine Profi-Karriere. Jean-Christophe war am Boden zerstört, doch kämpfte er sich als Choreograph zurück ins Leben und Rampenlicht. Und als Monaco jemanden wie ihn suchte, passte sofort alles.

Mit Gatte Prinz Ernst August von Hannover wagte sie 1999 die dritte Ehe – doch harmonisch ist sie allem Anschein nach nicht. Mit Jean-Christophe erlebt die Prinzessin aber ein neues, anderes Glück. Liebe ist eben vielfältig...