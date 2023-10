Prinzessin Kate: Ihr wird alles zu viel! Alarmierende Nachrichten aus Anmer Hall

Es kann so schnell gehen. Eine Sekunde nicht aufgepasst, mit den Gedanken bei den Kindern oder den vielen Terminen am nächsten Tag gewesen. Schon rutscht das Messer ab. Ein Schnitt in den Finger, Blut tropft auf den Küchentisch von Anmer Hall. Das kann sich entzünden, böse ausgehen! Solche dramatischen Unfälle im Schloss häufen sich gerade bei Prinzessin Kate.