Prinzessin Kate & Prinz William: Baby Nummer 4! Das Familien-Glück ist perfekt

Zuletzt hat es ganz schön gerappelt in der Ehekiste von Kate und William. Zwar gaukelten die Cambridges allen vor, dass ihr Himmel noch immer voller Geigen hängen würde – aber hinter den vier Wänden des Adelaide Cottages knallten ab und an so laut die Türen, dass einem die Ohren klingelten. Doch die zwei finden offenbar immer wieder einen Weg, an ihrer Liebe festzuhalten. William erfüllte seiner Frau nun ihren sehnlichsten Wunsch: Noch ein Baby! Kommt jetzt das Glück zurück?