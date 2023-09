Prinzessin Märtha Louise: Hochzeits-Hammer! Endlich sagt sie "Ja!"

Nun will die Schwester von Prinz Haakon ihrem Freund, dem US-Amerikaner Durek Verrett, die ewige Liebe schwören. Und dieser magische Moment soll in einem noch magischerem Umfeld geschehen, wie Prinzessin Märtha Louise auf "Instagram" verriet: "Geiranger ist bekannt für seine spektakulären Fjorde und dramatischen Berge. Der Geirangerfjord gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und steht für Norwegens reiche Kultur und natürliche Schönheit. Wir sind unglaublich glücklich, dass wir unsere Liebe in der wunderschönen Umgebung von Geiranger feiern können. Es bedeutet uns sehr viel, unsere Liebsten an einem Ort zu versammeln, der so reich an Geschichte und intensiven Naturerlebnissen ist. Geiranger ist der perfekte Ort, um unsere Liebe zu zelebrieren."