Prinzessin Mette-Marit: Große Sorge! Der Palast zieht sie aus dem Verkehr

Bereits in der Vergangenheit konnte Prinzessin Mette-Marit immer wieder an offiziellen Terminen des Palastes nicht teilnehmen, weil sie krank war. Und so ist es auch jetzt! Wie der norwegische Hof bekannt gibt, fällt Mette-Marit krankheitsbedingt aus. Es heißt in einem Statement: "Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit ist auf Anraten ihres Arztes ab dem 13. September krankgeschrieben."

Doch damit nicht genug! Denn scheinbar ist noch nicht absehbar, wann die 50-Jährige wieder einsatzbereit sein wird. "Die Kronprinzessin ist zunächst für zwei Wochen krankgeschrieben, dieser Zeitraum kann jedoch verlängert werden", verkündet der Palast. Und wie der Sprecher des Königshauses mitteilt, ist die Lungenerkrankung der Prinzessin Schuld: "Die Kronprinzessin leidet an der Krankheit Lungenfibrose, die zeitweise die Durchführung ihres offiziellen Programms einschränkt." Eine besorgniserregende Verkündung, denn Betroffene leiden häufig an Atemnot, Husten und Sauerstoffmangel. Benötigt Prinzessin Mette-Marit bald eine Spenderlunge? Ein grauenvoller Gedanke!

Und eigentlich hatten Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit einen vollen Terminkalender. Denn Ende September wollte das Ehepaar zum 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf nach Schweden reisen. Doch diesen Trip muss Prinz Haakon ohne seine Liebste antreten, wie Vize-Kommunikationschef Sven Gjeruldsen öffentlich macht: "Am Programm Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen gibt es keine Änderungen. Der Kronprinz wird wie geplant an den Feierlichkeiten in Stockholm am Freitagnachmittag und -abend teilnehmen." Hoffentlich kommt Prinzessin Mette-Marit schnell wieder auf die Beine!