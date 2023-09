Prinzessin Mette-Marit: "Nicht in der Lage zu reisen"! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Prinzessin Mette-Marit muss erneut einen royalen Termin gesundheitsbedingt absagen. Das teilt das norwegische Königshaus nun mit. Eigentlich sollten Prinz Haakon und Mette-Marit bereits im Mai in die norwegische Kommune Træna reisen, doch das schlechte Wetter verhinderte dies. Ihre Reise sollten die Royals am 30. August nachholen, doch einen Tag vor ihrer Abreise veröffentlichte das norwegische Königshaus eine Mitteilung, in der es hieß, Mette-Marit könne die Reise nicht antreten. Ihr Ehemann "wird den Besuch wie geplant durchführen", heißt es in dem Statement von Guri Varpe, der Leiterin der Kommunikationsabteilung des Palastes.

Warum die Prinzessin die Reise nicht antreten kann, wurde in der Mitteilung nicht deutlich. Es heißt lediglich, "sie muss sich ein paar Tage lang schonen."