Prinzessin Mette-Marit: Traurige Neuigkeiten nach dem Arztbesuch!

Nachts liegt sie wach, blickt in die Dunkelheit. Sie kann nicht schlafen. Der Wecker tickt sacht vor sich hin. Stunde um Stunde vergeht. Am nächsten Tag folgt wieder die bleierne Müdigkeit – und Prinzessin Mette-Marit von Norwegen fühlt sich wie gerädert. So scheint es seit Wochen zu gehen, wie man aus Palastkreisen hört. Jetzt suchte die Ehefrau von Kronprinz Haakon in dieser Sache endlich ihren Arzt auf. Doch nach dem Besuch kamen die Tränen. Sie kann nicht mehr. Es ist einfach alles zu viel …