Prinzessin Stephanie: 27 Jahre nach dem Ehe-Aus - Versöhnung für die Kinder!

Wir erinnern uns noch heute mit Entsetzen an das Fremdgeh-Drama im August 1996: Während Stephanie ein Seniorenheim in Monaco besuchte, vergnügte sich der Vater ihrer ersten beiden Kinder mit der belgischen Stripperin Fili Houteman am Pool einer Villa an der Côte d’Azur. Eine italienische Zeitschrift druckte die Skandal-Abschüsse – und Stephanies Ehe lag nach nur rund 13 Monaten in Trümmern. Dabei hatte sie so mit ihrem Vater Fürst Rainier († 81) für ihre Liebe zu ihrem ehemaligen Leibwächter gekämpft.

Für Stephanie, die noch immer Single ist, war es die schlimmste Liebeskrise ihres Lebens. Einige Monate nach der Scheidung bat ihr Ex im Mai 1997 öffentlich um Vergebung: "Ich habe alles verloren – dich und die Kinder. Ich hoffe, dass du mir eines Tages verzeihst."

Heute scheint der 58-Jährigen dies gelungen zu sein, auch wenn sie den Schmerz von einst wohl nie vergisst. Ihr Sohn Louis Ducruet hat Stephanie und Daniel im April zum ersten Mal zu Großeltern gemacht. Noch ein schöner Grund, wieder näher zusammenzurücken.

