"Promi Big Brother" 2024: Start & Teilnehmer! Diese Kandidaten ziehen in den Container

"No Kruse, No Party" ist das Motto des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Max Kruse (36) für seinen diesjährigen Einzug in den TV-Container. Hintergrund dafür ist die Teilnahme seiner Ehefrau Dilara Kruse (33) in der letzten Staffel "Promi Big Brother" 2023. Als Profi-Fußballer fragen sich in den Kommentaren da wohl einige Fans "Hat er nicht genug Geld?" Ein anderer Nutzer will wissen: "Geht wohl nicht so sparsam damit um, was man so in der Vergangenheit gelesen hat." Ob sein ausschweifender Lebensstil der Grund für seine "Promi Big Brother"-Teilnahme 2024 ist? Seine Frau Dilara freut sich zumindest, dass ihr Gatte in ihre Fußstapfen tritt und verkündet in ihrer Instagram-Story: "Dieses Jahr ist Max Kruse dabei. Mein Ehemann. Ich finde, es wird krass. Ich hoffe, er wird das Ding rocken, weil ich weiß, er wird es rocken."