Promi Big Brother: Fünf weitere Kandidaten bestätigt!

"Promi Big Brother" 2023

Alle Infos zur 11. Staffel

Bald ist es wieder so weit: "Promi Big Brother" startet am 20. November auf SAT.1. Die Frage aller Fragen lautet natürlich: Welche prominenten Kandidaten ziehen in diesem Jahr in den TV-Knast? Zwei Kandidat:innen stehen bereits fest, der Rest wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Erfahrt hier als Erstes, welche Promis sich 2023 in das "Promi Big Brother"-Haus trauen!