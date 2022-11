"Promi Big Brother": Tränen-Eklat! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

In der letzten Folge "Promi Big Brother" wurde das Spiel "Heikle Fragen" gespeilt, in dem die Bewohner unter anderem abstimmen sollten, wer sie am meisten mit seinen Geschichten nervt. Als Doreen Steinert zur nervigsten Kandidatin gewählt wurde, konnte sie es kaum fassen und ließ ihren Emotionen freien Lauf. Im Raucherbereich macht sie gegenüber "Love Island"-Beauty Jennifer ihrem Kummer Luft und sagt: "Natürlich macht das was mit mir, wenn ich das Gefühl habe, jemand fühlt sich mit mir nicht wohl und ich würde es gerne wissen, damit ich da irgendwas machen kann". Unter Tränen muss sie sich eingestehen, dass sie vielleicht "für das Game einfach zu sensibel sei". Doch Jennifers aufmunternde Worte machen ihr dann wieder Mut: "Ich fand sie so unglaublich bezaubernd, wie sie mit mir umgegangen ist und das Gefühl gegeben hat, dass so wie ich bin vollkommen in Ordnung ist".

Ob sich Doreen am Ende doch noch den Sieg sichern kann? Wer das bereits schaffte, erfährst du im Video: