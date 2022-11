Queen Elizabeth (†): Attentat! Jetzt kommen neue Details ans Licht

Als sich der junge Eindringling Zugang zu Schloss Windsor verschaffte, befand sich Queen Elizabeth II. gerade am Frühstückstisch. Author Gyles Brandreth verriet nun in seinem neuen Buch "Elizabeth: An Intimate Portrait", wie die einstige Monarchin auf den versuchten Attentat auf sie reagierte. Das verstorbene britische Oberhaupt bewies in dem Moment nur noch einmal, wie viel Sinn für Humor sie zu Lebtagen hatte. Nach dem Schriftsteller versuchte sie das Geschehene durch einen kleinen Witz herunterzuspielen und ließ wohl Folgendes verlauten: