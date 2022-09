Queen Elizabeth: Diese Royals konnten sich noch von ihr verabschieden

Der Tod von Queen Elizabeth II. erschüttert die ganze Welt. Schon seit Monaten war der Gesundheitszustand der Monarchin immer wieder Gesprächsthema, doch wie ernst es wirklich um die 96-Jährige stand wurde erst bewusst, als die royale Familie am gestrigen Tag gesammelt nach Balmoral reisten. Nachdem öffentlich gemacht wurde, dass sich die Queen in medizinischer Aufsicht befand, zögerten die Royals nicht lange und eilten so schnell wie möglich zu ihr. Wer es jedoch am Ende wirklich noch rechtzeitig schaffte sich von Queen Elizabeth zu verabschieden, wurde nun bekannt.