Queen Elizabeth II. (†96): Davor fürchtete sie sich vor dem Tod

Am 8. September schloss die Queen zum letzten Mal ihre Augen. Die Nachricht ihres Todes ging um die ganze Welt, doch was hat Queen Elizabeth II. (†96) in ihren letzten Lebensjahren beschäftigt? Wie jetzt herauskam, gab es eine bestimmte Sache über die sich die Monarchin zu Lebtagen besonders den Kopf zerbrach. Dabei spielt vor allem ihre offizielle Residenz, der Buckingham Palace in London, eine Rolle...