Queen Elizabeth: Sie und der Handwerker - Palast-Insider packt aus!

Hofpolsterer Kevin Andrews plauderte nun in der Doku "Geheimnisse der königlichen Paläste" aus dem royalen Nähkästchen. Laut ihm hat sich die besondere Begegnung zwischen Queen Elizabeth und dem Handwerker in den königlichen Hallen der Queen abgespielt. Der Handwerker war gerade dabei einen Schreibtisch auseinanderzubauen, als er von einer Frauenstimme gefragt worden wäre, ob er eine Tasse Tee möchte. Nichtsahnend bläffte er die Fragende an "Ja, in einem Becher. Zwei Stück Zucker. Bauarbeiter-Tee. Ich will nicht diesen Unsinn, den ich das letzte Mal hatte, als ich hier war – all das feine Porzellan und den Untertassen-Kram". Durch seine verdeckte Sicht hinter dem Schreibtisch war für ihn jedoch nicht ersichtlich, mit wem er da in diesem schroffen Ton überhaupt sprach. Denn es handelte sich dabei um keine geringere als Queen Elizabeth höchstpersönlich.