Ralf Dümmel: Jetzt platzt es aus dem "Höhle der Löwen"-Investor heraus!

Ralf Dümmel hat es geschafft! Mit einem geschätzten Vermögen von 75 Millionen Euro hat der TV-Star ausgesorgt. Doch trotzdem liebt er nach wie vor seinen Job, wie er gegenüber "Closer" verriet: "Seit über 30 Jahren fahre ich gerne zur Arbeit und freue mich auf jeden Arbeitstag. Ich bin morgens schon direkt früh im Büro und richtig Feierabend habe ich nie, denn abends gibt es dann noch Telefonate, Mails werden geschrieben und man schaut in den Kalender, was für den nächsten Tag alles geplant ist. Mein Handy ist so gut wie nie aus." Frei nach dem Motto: Von nix kommt nix!

Doch für diesen Erfolg hat er hart gearbeitet. Schon früh wusste der heutige "Höhle der Löwen"-Investor, was er will und hat Vollgas gegeben: "Ja, Ehrgeiz hat mich schon früh ausgezeichnet, egal ob beruflich oder privat. Wenn man das, was man macht, liebt – beruflich oder privat – dann hat man doch immer einen gesunden Ehrgeiz." Doch inzwischen ist monetärer Erfolg nicht alles für Ralf Dümmel, wie er gegenüber "Closer" verraten hat: "Ich habe einen Job, den ich über alles liebe, und eine tolle Familie – das bedeutet für mich das pure Glück und ist mehr wert als jedes Geld der Welt."