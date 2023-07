Rebecca Mir & Massimo Sinató: Hurra, ein kleiner Massimo!

Massimo war mit seinem Sohn in seiner Heimatstadt Mannheim unterwegs. Auf Instagram veröffentlicht der Tänzer ein Bild von dem Ausflug. Der Kleine steht auf Papas Schultern, während er ihm den Wasserturm zeigt. Den Fans sticht aber vor allem die Lockenmähne in die Augen. "Ist ja süß! Massimo in klein. Wie groß er schon ist. Der ist doch gerade erst auf die Welt gekommen", schwärmt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "So ein schönes Foto! Die Locken, ganz der Papa!" Auch die stolze Mama Rebecca postet drei rote Herzen unter den Beitrag.