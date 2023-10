Robert Geiss: Das neue Luxus-Penthouse wird zum Albtraum

Die Geissens erobern New York! In der dritten Folge ihrer Sendung "Geissens' Mega Mansions" besucht die TV-Familie den Big Apple und schaut sich protzige Luxus-Immobilien an. Während Carmen aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt, muss Robert mit einer seiner größten Ängste kämpfen: seiner Höhenangst. Das Penthouse 65 liegt nämlich - wie der Name schon sagt - im 65. Stock eines Wolkenkratzers. Diesen Anblick muss der 59-Jährige erstmal verdauen...