Roland Kaiser: Er steht vor einem Scherbenhaufen!

Roland Kaiser versteht die Welt nicht mehr. Seit 20 Jahren veranstaltet er die "Kaisermania"-Konzerte in Dresden. "Wenn man durch die Straßen läuft vor 'Kaisermania', erleben Sie eine Stadt voller Freude, Friedlichkeit, Vorfreude auf die Abende. Das ist eine schöne Stimmung", erzählte Kaiser stets – und der Stolz darüber war ihm ins Gesicht geschrieben! Doch plötzlich droht das Aus…

Die "Filmnächte am Elbufer", in deren Rahmen auch die "Kaisermania" stattfindet, werden für das Jahr 2026 auf einmal europaweit ausgeschrieben. Die Stadt Dresden will mehr Geld, einen neuen Veranstalter. Ob dieser dann die Konzerte Roland Kaisers erlauben wird – unklar! 2026 könnte also Schluss sein.

Dem Sänger blutet das Herz, er will daran gar nicht denken. Kann er im Moment auch nicht. Denn zurzeit ermittelt die Kripo Cottbus. Nicht gegen ihn, aber wegen eines schrecklichen Vorfalls auf seinem Konzert in der Stadt Anfang Juli. Der Verdachts: Besucherinnen von Kaisers Konzerts könnten K.o.-Tropfen verabreicht worden sein.

Mittlerweile seien sechs Anzeigen eingegangen, die erste eine Woche nach dem Konzert, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn. Man arbeite daran, die Fälle aufzuarbeiten. Eine Katastrophe für den Sänger, für den die Sicherheit der Fans an erster Stelle steht. Sein Traum war es, die Menschen glücklich zu machen. Doch nun sind sie in Gefahr! – Wie es jetzt weitergeht? Niemand kann es sagen!