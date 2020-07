Daniel Meyer: So lebt der „Bares für Rares“-Kunsthändler privat

Die Leidenschaft für Kunst und Geschichte wurde dem 1973 in Augsburg geborenen Daniel Meyer wohl in die Wiege gelegt. Von früh auf begeisterte er sich für Kuriositäten und Antiquitäten. Was lag da näher, als ein Magister-Studium der Kunstgeschichte zu absolvieren? Auch dies finanzierte er sich selbstverständlich durch das Handeln und Feilschen auf den Märkten der Umgebung. „Ich habe damals so manche Sache vor dem Sperrmüll gerettet, die heute wertvoll ist“, erinnert sich Daniel Meyer heute wehmütig. Nach dem Lernen stürzte sich der leidenschaftliche Historiker direkt ins Geschäft und eröffnete pünktlich zum Uni-Abschluss einen kleinen Trödelladen in Münster.