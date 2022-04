Ross Anthony: Emotionale Liebes-Beichte nach 20 Jahren!

Wie schön, dass auch nach 20 Jahren das Feuer der beiden anscheinend noch immer so stark lodert, wie am ersten Tag. Eins ist klar, Ross kann sich immer auf den Support seines Partners verlassen. Als vielbeschäftigter Mann mit zig Projekten, die jedes Jahr anstehen, ist das genau die Unterstützung, die der 47-Jährige braucht. Gegenseitiger Halt ist eben das A und O in einer Beziehung und das wissen auch die beiden.

Ob wohl auch Florian Silbereisen schon bald so schwärmen kann? Mehr zu den Liebes-Gerüchten erfährst du im Video: