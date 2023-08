Rúrik Gíslason: Enthüllt! Sie ist seine neue Partnerin

Nach seiner "Let's Dance"-Teilnahme mit Renata Lusin ist Rúrik dem Tanzen treu geblieben. Auf Instagram veröffentlichte der Ex-Fußballer jetzt einige Schnappschüsse, auf denen er mit einer anderen brünetten Schönheit die Hüften kreisen lässt. "Zurück auf dem Tanzparkett! Das fühlt sich so gut an", schwärmt er. Wer die Dame ist, die Renata zum Verwechseln ähnlich sieht? Es handelt sich um die isländische Tänzerin Hana Bazev. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikita, der ebenfalls Profitänzer ist, haben die beiden fleißig trainiert. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!