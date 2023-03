Sally Özcan: Mann & Kinder – Die ganze Wahrheit über die Rezepte-Queen!

Auch wenn es schon bei vielen "Let’s Dance"-Tanzpaaren gefunkt hat – auf heiße Gefühle zwischen Massimo und der deutsch-türkischen Unternehmerin warten die Zuschauer vergeblich. Denn Sally schwebt mit Mann Murat, den sie bereits während ihrer Schulzeit kennenlernte, bis heute auf Wolke sieben. Im September 2007, ein Jahr vor ihrem Abitur, verliebte sich die Influencerin in den gebürtigen Schwabe mit türkischen Wurzeln. Der heute 40-Jährige wuchs in Dotternhausen bei Balingen auf – Sally stammt aus Waghäusel bei Karlsruhe.

Und wie es zwischen den beiden funkte: Murat war so sehr in seine Sally verschossen, dass er nach nur drei Wochen Beziehung ihre Eltern kennenlernen wollte. In einem ihrer YouTube-Videos verrät Sally, dass sie ihn damals warnte: "Wenn meine Eltern erfahren, dass ich einen Freund habe, bringen sie mich um". Doch Murat machte Nägel mit Köpfen und antwortete: "Dann lass uns heiraten." Gesagt, getan – nach nur 2,5 Monaten folgte die Blitzverlobung und nur neun Monate später, im Oktober 2008, gab sie ihm mit süßen 19 Jahren das Ja-Wort.