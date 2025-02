Sam Dylan: Fieser Seitenhieb! Jetzt schießt er gegen Cathy Hummels

Seine Story auf Instagram beginnt damit, wie Sam mit verwischtem Mascara in die Kamera spricht und sagt: "Ich weiß, ich seh aus ... Aber ich hab mich gerade so geärgert. Ich war zu lange auf Toilette und dann habe ich das Brötchen, was das letzte war, im Backofen vergessen. Und das ist total angebrannt." Weiter beschwert er sich über seinen Freund Rafi Rachek (35), der offenbar mit einem Überraschungsei den Esszimmerstuhl versaut hat.

Wer allerdings weiter guckt, merkt, dass das alles nur Satire ist und er lediglich eine Instagram-Story von Cathy Hummels nachahmt. Dort ist dann nämlich ein kleiner Ausschnitt ihrer Story zu sehen, wie sie ebenfalls mit verschmiertem Mascara in die Kamera spricht und sich darüber aufregt, dass sie gerade aus Versehen den Ofen kaputt gemacht und ihr Sohn Ludwig (7) Farbe auf einen Stuhl geschmiert habe.

Für Sam schreie das nach einer Parodie: "Sie ist für mich die trashigste Person, die es gibt. Allein diese Probleme, der arme Sohn", schreibt Sam zur nächsten Story, in der er versucht, sich den getrockneten Mascara wieder wegzuwischen.