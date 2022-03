Samuel Koch: Neue Erkenntnisse über seinen Körper

Für Samuel Koch ist es wichtig für sein Wohlbefinden mit sich selbst im Reinen zu sein. Wie er nun preisgibt, war es jedoch ein Prozess für ihn, diesen Einklang mit sich selbst zu finden. So verrät er jetzt, was ihm nach seinem Unfall besonderen Halt gab: "Für mich war es elementar wichtig, dass ich nicht alleine war, dass ich eine wunderbare Familie und tolle Freunde hatte, die um mich waren, also Gemeinschaft ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Und ich sage auf der anderen Seite auch das Gegenteil, weil zu einem anderen Zeitpunkt ist auch wichtig, dass man dann auch lernt, alleine zu sein und mit sich zu sein und auch in der Stille zu sein". Damit scheint Samuel Koch seinen Weg für sich mit der Situation umzugehen gefunden zu haben.

