Sarafina Wollny: "Angeblich wieder schwanger"!

Immer wieder wird in den sozialen Medien gemunkelt, dass Sarafina oder eine ihrer Schwestern in anderen Umständen ist. Bei einer Fragerunde auf Instagram konfrontierte ein Follower sie jetzt mit den Gerüchten. "Angeblich ist wieder jemand schwanger. Wer denn?", hakte der Fan nach. Sarafina kann darüber allerdings nur lachen. "Okay, haha, dann wisst ihr mehr als wir." Klingt fast so, als ob bei den Wollnys vorerst kein weiterer Nachwuchs auf dem Weg ist. Aber was noch nicht ist, kann sich ja schnell ändern...

Familienoberhaupt Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr alle ihre Enkelkinder auf einen Blick: