Die Wollnys: So sind die Namen der Kinder entstanden!

Silvia Wollny (48) erklärt jetzt, was es mit den ausgefallenen Namen der Kinder auf sich hat:

Sylvana: "Sie heißt so, weil sie genau Silvester geboren wurde."

Sarafina: "Nach meinem gleichnamigen Lieblingsfilm mit Whoopi Goldberg."

Estefania: "Wie Bohlens Ex mein Mann heißt auch Dieter, hat am selben Tag Geburtstag."

Calantha: "Heißt komplett Calantha-Lelanie. Den Namen habe ich mal in einem Western gehört."

Lavinia: "Aus einem Schlager, der mir mal sehr gefiel."

Loredana: "Hörten wir im Spanien-Urlaub und wussten: So heißt unser nächstes Mädchen."

Sarah Jane: "Ich verlor ihre Zwillingsschwester im 7. Monat. Sie bekam beide Namen."

Jeremy-Pascal: "Dieter und ich konnten uns nicht einigen, welcher Name schöner ist. Also haben wir beide genommen..."

Es gibt übrigens einen ganz speziellen Grund dafür, dass die Wollny-Kids so einzigartige Namen bekommen haben. Silvia Wollny erklärt: "Unsere drei Ältesten heißen Jessica, Sascha und Patrick. Wenn du die auf dem Spielplatz gerufen hast, drehten sich meistens noch fünf weitere um, die genau so hießen." Das dürfte bei Jeremy.Pascal & Co. definitiv nicht passieren...