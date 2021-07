Sarafina Wollny: Bittere Beichte! Wie viel muss sie noch ertragen?

Sarafina Wollnys großer Traum ist endlich in Erfüllung gegangen! Vor wenigen Wochen wurde sie Mama von Zwillingen. Doch nicht alles lief nach Plan. Wegen Komplikationen mussten die beiden "Bauchzwerge" in der 30. Woche per Not-Kaiserschnitt geholt werden. Aktuell erholen sich die beiden auf der Frühchenstation. Ein Ende ist bisher nicht in Sicht...