Sarafina Wollny: Drama vor der Taufe der Zwillinge!

Für Sarafina steht sofort fest: Die Taufe wird abgesagt! Ohne ihren Ersatzpapa will sie ihre Kinder nicht taufen lassen. Harald sieht das jedoch ganz anders. Er wünscht sich, dass das Fest auch ohne ihn stattfindet. "Sollte Harald bis Samstag nicht zu Hause sein, wird die Taufe nicht stattfinden. Ich weiß, dass Harald das möchte und Mama unterstützt ihm dabei. Am Ende des Tages ist mir aber egal, was die beiden wollen", stellt Sarafina klar. Lässt sie sich doch noch umstimmen? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTLzwei...

