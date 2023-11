Sarafina Wollny: Honigsüße Babynews aus der Türkei

Sarafina möchte ihr drittes Kind unbedingt in der Türkei auf die Welt bringen. "Für uns wäre es am besten, wenn der Kaiserschnitt am 23.7. stattfinden würde und dann unser drittes Wunder zur Welt kommt." Für Sarafina und Peter hat das Datum nämlich eine ganz besondere Bedeutung. "Das war der errechnete Geburtstermin von den Zwillingen. Die kamen leider 10 Wochen zu früh. Es ist einfach wie ein Zeichen", erklärt sie. Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, soll sich in der Klinik klären. Beim Ultraschall kontrolliert der Arzt, wie sich das Baby entwickelt hat. Dann die erleichternde Nachricht. "Es ist alles gut. Es ist alles zeitgerecht entwickelt. Da fiel mir dann ein Stern vom Herzen", freut sich Sarafina. Das Baby ist bereits stolze 46 Zentimeter groß.