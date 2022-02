Sarafina Wollny: Komplett am Ende! Drama um Emory

Emory ist krank, wie Sarafina jetzt ihren Instagram-Followern berichtet. "Emory geht's nicht so gut. Waren heute beim HNO. Er hat eine Mittelohrentzündung und Erkältung." Der Arzt hat dem Kleinen Antibiotika-Tropfen und -Saft verschrieben. Doch jetzt braucht er vor allem eins: Die Liebe und Unterstützung von seinen Eltern. "Es macht ihm sehr zu schaffen. Er will seine Ruhe haben und viel kuscheln", so Sarafina weiter. Wir wünschen Emory gute Besserung!

Folge verpasst? Die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" könnt ihr HIER bei RTL+ streamen.*

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: