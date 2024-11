Sarah Connor: Baby-News von Tochter Summer! Wird sie Oma?

Mit diesem Bild in ihrer Instagram-Story bringt Summer Terenzi die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. In diesem Posting hält die 18-Jährige einen Babyschuh in die Kamera und schreibt dazu "Omg. Mein Baby-Fieber is going crazy." Ist die junge Sängerin etwa schwanger? Bislang hat sich Summer noch nicht zu einer möglichen Schwangerschaft geäußert oder die Vermutung ihrer Fans verneint. Wir müssen uns wohl noch etwas gedulden und auf eine Antwort warten.

Doch auch neben dem Privaten ist aktuell ziemlich viel los im Leben von Sarah Connors Tochter. Erst vor ein paar Tagen gab die Sängerin stolz bekannt, im November den Sänger Nico Santos bei drei Konzerten (in Oberhausen, Osnabrück und Berlin) als Supporting Act begleiten zu dürfen. Wir freuen uns mit der jungen Sängerin und sind gespannt auf die Bilder und Videos von der Tour.