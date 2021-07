Sarah Connor: Bikini-Bild sorgt für Furore

Hinter dem Bild steckt eine wichtige Message. Sarah möchte ihre Fans damit zu mehr Selbstliebe aufrufen. "Ich liebe meine Kurven und meine Kanten, all meine perfekten Imperfektionen", zitiert sie den Song "All of Me" von John Legend in dem Beitrag. Anschließend fragt die neue "The Voice"-Jurorin ihre Fans: "Habt ihr euch heute schon gesagt, dass ihr euch liebt?"

Bitterer Zoff mit Ex-Mann Marc Terenzi um ihre Tochter! Was vor kurzem passiert ist, erfahrt ihr im Video: