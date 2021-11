Sarah Engels: Intime Beziehungsbeichte - Sie legt die Karten auf den Tisch

Sarah im Beziehungs-Talk

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, was Sarah tun würde, wenn ihr Ehemann sich nach vielen gemeinsamen Jahren plötzlich komplett verändert. "Ich glaube, niemand ändert sich von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, den beide mitlaufen", erklärt Sarah. Sie vertritt die Meinung, dass man "dauerhaft an der Partnerschaft" arbeiten muss. "Wir verändern uns alle irgendwo. Ich glaube, die Kunst ist es, auch mit Veränderungen die Liebe zu bewahren und zu pflegen", so die 29-Jährige.

Ein weiterer Fan will wissen, ob Sarah sich ein drittes Kind wünscht. "Jetzt zählt erst mal nur die kleine Maus und dass sie gesund auf die Welt kommt", so die Ex-"DSDS"-Teilnehmerin. "Wer weiß, was in 2-3 Jahren so passiert."

