Sarah Engels: Klatsche für Pietro Lombardi? Er ist nicht der "super Papi"

Da scheint Julian Engels ja wirklich komplett in seiner Vaterrolle für Alessio aufzugehen. Was wohl der leibliche Vater Pietro Lombardi dazu sagt? Immerhin ist auch er so viel es geht für seinen Sohnemann da. Doch auch der Sänger wird froh sein, dass sich Julian so rührend um Alessio kümmert, denn schließlich geben Pierto, Sarah, Julian und die Kids eine eingespielte Patch-Work-Familie ab. Doch, ob den DSDS-Star solche Schwärmereien für einen anderen Papi wirklich komplett kalt lassen?

Vielleicht genauso wenig, wie die ungezügelte Kauflust seiner Ex. Mehr zu Sarah Engels Protz-Show erfährst du im Video: