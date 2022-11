Sarah Engels: Liebes-Hammer nach 3 Jahren!

Nach der Achterbahn der Gefühle, die Sarah Engels nach der Trennung von Pietro Lombardi durchlebte, hat sie ihren Fels in der Brandung nun in Ehemann Julian Engels gefunden. Seit sich die beiden 2019 kennenlernten, sind sie so gut wie unzertrennlich. Im letzten Jahr krönte das Paar nur wenige Monate nach der Hochzeit ihre Liebe mit Töchterchen Solea. Nun lässt Sarah durchsickern, wie verliebt sie immer noch in ihren Julian ist.