Sarah Engels will Geheimnis endlich lüften: Muss Pietro zittern?

Eigentlich ist Sarah Engels dafür bekannt, dass sie ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben lässt. Doch diesmal überrascht die 32-Jährige mit einer Nachricht, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. „Ahhh mannoooo Leute, wieder ein Tag an dem ich nichts posten konnte. Ich darf es euch noch diese Woche verraten und ab dann muss ich auch nichts mehr verstecken! Freu mich so sehr!“, schrieb sie kryptisch in ihre Instagram-Story. Was hat es damit auf sich?