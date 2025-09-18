Sarah Engels will Geheimnis endlich lüften: Muss Pietro zittern?
Mit einer rätselhaften Botschaft sorgt Sarah Engels aktuell für Wirbel auf Instagram. Die Sängerin deutet eine große Enthüllung an – doch was steckt dahinter?
Sarah Engels macht es spannend: Was hat sie ihren Fans zu sagen?
© IMAGO / BOBO
Eigentlich ist Sarah Engels dafür bekannt, dass sie ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben lässt. Doch diesmal überrascht die 32-Jährige mit einer Nachricht, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. „Ahhh mannoooo Leute, wieder ein Tag an dem ich nichts posten konnte. Ich darf es euch noch diese Woche verraten und ab dann muss ich auch nichts mehr verstecken! Freu mich so sehr!“, schrieb sie kryptisch in ihre Instagram-Story. Was hat es damit auf sich?
Sarah Engels: Geheimnisvolle Botschaft in der Story
Kaum war die Story online, wurde bereits wild diskutiert: Handelt es sich um private Neuigkeiten – vielleicht eine Schwangerschaft? Oder ist ein großes berufliches Projekt in der Pipeline? Oder geht es vielleicht sogar um eine Enthüllung über Ex-Mann Pietro Lombardi (33)?
Auch die Möglichkeit eines musikalischen Comebacks steht im Raum, schließlich hatte Sarah mit ihrem letzten Album „Strong Girls Club” gezeigt, dass sie musikalisch nach wie vor für Überraschungen gut ist.
Für eingefleischte Follower ist dieses Spiel mit Andeutungen nichts Neues. Sarah weiß, wie sie mit wenigen Worten maximale Aufmerksamkeit erzeugt. Immer wieder lässt sie kleine Hinweise fallen, ohne direkt auf den Punkt zu kommen. Das sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern bindet auch ihre Community eng an sie – jeder will schließlich der Erste sein, der hinter das Geheimnis kommt.
Geheimnis um Sarah Engels – wann folgt die Auflösung?
Auffällig ist vor allem die Wortwahl. Dass Sarah betont, sie müsse bald „nichts mehr verstecken“, klingt nach einer Phase, in der sie bewusst zurückhaltend war. Kein Wunder, dass manch einem da Gedanken an ihren letzten Streit mit Pietro Lombardi kommen. Doch um ihn scheint es sich nicht zu drehen, denn die Sängerin wirkt bester Laune.
Ob es nun ein privates Glück ist oder ein neues Projekt, das sie bislang geheim halten musste – die Dramatik ihrer Worte lässt vermuten, dass die Enthüllung groß sein wird. Lange wird die Ungewissheit jedenfalls nicht mehr dauern: Laut Sarah soll das Geheimnis noch in dieser Woche gelüftet werden.
Ihre Fans warten gespannt, ob es ein ganz persönlicher Meilenstein oder ein beruflicher Knaller ist. Sicher ist nur: Die Enthüllung wird hohe Wellen schlagen – und Sarah Engels hat schon jetzt geschafft, alle Augen auf sich zu ziehen.