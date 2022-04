Sarah Mangione: Heißes Knutschbild aufgetaucht! Hat sie einen Freund?

Woche für Woche verzaubert Sarah Mangione bei "Let's Dance" alle Anwesenden im Saal. Mit ihrem feurigen italienischen Charme wickelt die Schauspielerin nicht nur das Publikum, sondern auch die sonst so strenge Jury um Chefjuror Joachim Llambi den Finger. Kein Wunder, dass sich viele Männer zu Hause fragen, ob die Schönheit ihr Herz bereits an einen Partner oder einer Partnerin verschenkt hat. Auch wenn es kaum zu glauben ist: Sarah Mangione hat keinen festen Freund. Die Tochter eines Sizilianers und einer Deutschen lebt aktuell als glücklicher Single in ihrer Heimatstadt Wolfsburg.