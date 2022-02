Bastian Bielendorfer: Ehefrau & Eltern – So lebt der „Let’s Dance“-Star

Vom mittellosen Studenten und Kellner zum vermögenden A-Promi auf dem Roten Teppich – für Bastian Bielendorfer wurde dieser Traum vor einigen Jahren Wirklichkeit. 2022 darf der 37-Jährige sogar in der 15. Staffel von "Let's Dance" an der Seite von erfahrenen Medienprofis wie Moderatorin Janin Ullmann oder Schauspieler Hardy Krüger jr. die Hüften schwingen. Doch wie kam er überhaupt von ganz unten nach ganz oben? Die Antwort ist wirklich außergewöhnlich: Die Teilnahme an „Wer wird Millionär?“ stellte 2010 Bastian Bielendorfers alltägliches Leben als Lehrerkind auf den Kopf. Zwar räumte der Psychologiestudent damals nicht die Million ab, doch dafür avancierte ein einziger Telefonanruf bei seinem Vater zum Wendepunkt in seinem Leben.