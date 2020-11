Sascha Grammel verheiratet: Welche Frau liebt der Bauchredner?

Auch wenn Sascha Grammel seine Leidenschaft für die Bühne schon in frühster Kindheit entdeckte, sollte es einige Jahre dauern bis er seinen Kindheitstraum auch verwirklichte. Nach der Schule absolvierte der gebürtige Berliner eine Ausbildung zum Zahntechniker. Doch das bürgerliche Leben war ihm einfach nicht genug, so gründete er schon 1992 das erfolgreiche Zaubertrio „DIE ZAUdERER“. Zwar räumten die Bühnenkünstler diverse Auszeichnungen ab, doch der große Durchbruch ließ lange auf sich warten. Erst als Sascha Grammel 2011 mit seinem Solo-Programm „Hetz mich nicht“ höhere Einschaltquoten als DSDS in der Primetime erzielte, gings steil nach oben und das Märchen wurde wahr. Bereits seit 2019 tourt Sascha Grammel mit seinem neuen Comedy-Programm "Fast fertig" durch das Land. Damit die Zuschauer auch in Corona-Zeiten mal etwas zum Lachen haben, stattet der humorvolle Zauberer RTL am 26. November 2020 einen Besuch in der Primetime ab.