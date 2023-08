"Schlag den Star": Heftige Vorwürfe gegen Sender "ProSieben"!

Nachdem die Show in den sozialen Medien erhebliche Kritik hervorrief, überraschte Sender "ProSieben" nun mit erstaunlichen Quoten. "Gute 10,2 Prozent der jungen Zuschauerinnen verfolgen am Samstagabend das Rekord-Duell. ProSieben ist der stärkste Privatsender am Samstag. Insgesamt sehen 4,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Zuschauer ab 3 Jahren) die Show", verkündeten sie in ihrer Quoten-Bilanz.

Doch diese Zahl scheint dem Sender exklusiv vorzuliegen. Denn Portale wie der Branchendienstleister "DWDL" berichten von etwas anderem: "Im Schnitt schauten 800.000 Menschen ab drei Jahren zu, was zugleich die niedrigste Reichweite ever war."